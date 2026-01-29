Gerry Scotti risponde alle accuse di Fabrizio Corona sul suo passato: ecco la verità!

Negli ultimi giorni, il programma Falsissimo Il Prezzo del Successo ha sollevato un polverone mediatico con le sue affermazioni contro alcuni volti noti di Mediaset. Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, ha messo nel mirino Gerry Scotti, accusandolo di avere relazioni inappropriate con le sue ex letterine durante il periodo di Passaparola.

Le sue dichiarazioni, prive di prove concrete, hanno generato un acceso dibattito e hanno costretto Scotti a rispondere.

I fatti

Il terzo episodio del programma condotto da Corona ha visto il protagonista indirizzare le sue critiche non solo verso Alfonso Signorini, ma anche verso altri personaggi di spicco della televisione italiana. Tra questi, Gerry Scotti è stato citato direttamente, con insinuazioni su presunti legami con oltre trenta ragazze che hanno ricoperto il ruolo di letterine. Tali affermazioni, secondo Scotti, sono completamente infondate e non riflettono la realtà.

La risposta di Gerry Scotti

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Gerry Scotti ha deciso di chiarire la sua posizione riguardo a queste accuse. “Le affermazioni sono una distorsione della verità e si riferiscono a eventi che risalgono a venticinque anni fa. È inaccettabile attribuirmi relazioni con più di trenta ragazze, senza alcun fondamento”, ha dichiarato il noto conduttore. Scotti ha espresso il suo dispiacere non solo per se stesso, ma soprattutto per le donne coinvolte, sottolineando che nessuno ha considerato le conseguenze che queste accuse possono avere su di loro.

Un richiamo al rispetto per le donne

Scotti ha messo in evidenza un aspetto cruciale: il rispetto verso le ex letterine. “Queste ragazze non sono giocattoli o bambole di pezza. Sono donne che hanno costruito una vita e una carriera, e meritano rispetto”. Ha sottolineato che etichettarle semplicemente come ‘letterine’ è riduttivo e ingiusto, e che oggi molte di loro sono madri e professioniste che devono affrontare le conseguenze di affermazioni infondate.

Il potere delle fake news

Gerry Scotti ha anche commentato l’impatto delle fake news nella società attuale. “Ho notato che le notizie positive spesso passano inosservate, mentre le menzogne, in particolare quelle raccontate per motivi di lucro, ricevono un’attenzione sproporzionata”, ha affermato. Questa tendenza genera odio e cattiveria, contribuendo a un clima tossico nel panorama mediatico. È fondamentale, secondo Scotti, mantenere un approccio etico e rispettoso nel raccontare storie di persone, specialmente quando si tratta di accuse gravi e infondate.

Scotti, che è un volto storico della televisione italiana, ha dimostrato di avere una forte consapevolezza del suo ruolo nel mondo dei media. Egli è il primo a reagire pubblicamente alle provocazioni di Corona, mentre altri personaggi coinvolti preferiscono restare in silenzio. Mediaset, dal canto suo, ha già smentito le affermazioni di Corona, ma la questione rimane delicata e suscita forti polemiche tra il pubblico.