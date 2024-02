Al GF è scattato il bacio tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Il ragazzo, approfittando di un momento di distrazione della compagna d’avventura, si è avvicinato e le ha stampato un bel kiss sulle labbra.

GF: scatta il bacio tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi

Dopo giorni e giorni di avvicinamenti tattici, al GF è scattato il bacio tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Il kiss c’è stato dopo che i due hanno trascorso quasi un pomeriggio intero a parlare. Sia chiaro, non è stato un momento romantico, ma si tratta pur sempre di un contatto ravvicinato.

La reazione di Greta al bacio di Sergio

Sergio, approfittando di un momento di distrazione da parte di Greta, si è avvicinato e le ha stampato un bel bacio sulle labbra. La Rossetti, che non si aspettava il gesto, ha subito esclamato:

“Ma sei impazzito? Tu sei matto”.

D’Ottavi è scoppiato a ridere e non ha replicato nulla alla compagna d’avventura.

GF: la reazione dei fan al bacio tra Greta e Sergio

Il bacio tra Greta e Sergio non ha entusiasmato troppo i fan del GF. In molti aspettavano questo momento, ma non credevano che arrivasse a mo’ di scherzo. Per vedere come evolverà la situazione tra i due non possiamo fare altro che continuare a guardare il reality.