GF, Signorini contro i concorrenti per le reazioni al lutto di Beatrice: "Sen...

GF, Signorini contro i concorrenti per le reazioni al lutto di Beatrice: "Sen...

GF: Alfonso Signorini contro i concorrenti per le reazioni al lutto di Beatrice Luzzi.

Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi è stata costretta a lasciare il GF perché suo padre è venuto a mancare. Quasi tutti i concorrenti, dopo la comunicazione del lutto, sono apparsi felici del suo abbandono. La cosa ha indignato i telespettatori e lo stesso Alfonso Signorini.

GF: Signorini contro i concorrenti per le reazioni al lutto di Beatrice

Beatrice Luzzi ha abbandonato il GF perché suo padre è venuto a mancare. Gli autori hanno comunicato ai concorrenti il terribile lutto che ha colpito la compagna e solo in pochi si sono dimostrati dispiaciuti. E’ per questo che Alfonso Signorini, via social, si è scagliato contro di loro.

Le parole di Alfonso Signorini sui concorrenti del GF

Via Instagram, Signorini ha condiviso la foto della copertina di Chi con i concorrenti del GF e ha scritto:

“La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole . A lunedì”.

I fan del GF sono d’accordo con Signorini

Gli unici concorrenti che hanno davvero dimostrato solidarietà a Beatrice sono stati: Fiordaliso, Marco Maddaloni, Vittorio Menozzi, Sergio D’Ottavi, Rosanna Fratello e Monia La Ferrera. Tutti gli altri, Giuseppe Garibaldi in primis, sono stati penosi. I fan del GF, non a caso, si sono detti d’accordo con Alfonso Signorini.