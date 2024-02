Alfonso Signorini, ospite di Pomeriggio 5, si è sbottonato sul suo GF e ha criticato Mirko Brunetti per il mancato bacio a Perla Vatiero. Il ragionamento del conduttore non fa una piega e riceve la standing ovation dai fan.

Ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Alfonso Signorini ha avuto modo di parlare di una delle dinamiche più calde del suo GF. Stiamo parlando della storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Secondo il conduttore, il mancato bacio di lui in diretta non ha avuto senso.

Signorini ha dichiarato:

“Il loro è un amore che ritorna. Anche se ieri sera mi è venuto un po’ da ridere a dire la verità, quando Mirko ha detto ‘sai, non ci siamo baciati, nonostante il pubblico lo chiedesse, perché quando succederà sarà un momento solo nostro da vivere lontani dalle telecamere’. Ok, sono d’accordo, ma è anche vero che per questo amore il pubblico ha tutto il diritto a chiedere il bacio. Hanno fatto tutto in pubblico“.