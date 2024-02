Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha replicato in modo pungente alla domanda più gettonata dell’ultimo periodo: è vero che il reality più spiato d’Italia chiude i battenti? Il conduttore, come al solito, non ha peli sulla lingua.

Il GF chiude i battenti? Alfonso Signorini rompe il silenzio

Da giorni, ormai, sui social si parla dell’imminente chiusura del GF. Addirittura, è saltata fuori un’indiscrezione che vede il reality sostituito dal programma La Talpa. E’ davvero questo il destino dello show condotto da Alfonso Signorini? Il conduttore, nel corso dell’ultima diretta, ha rotto il silenzio. Il Grande Fratello chiude o no?

Le parole pungenti di Alfonso Signorini

Signorini ha dichiarato:

“Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un po’ come dicevano gli antichi: ‘Hic manebimus optime’, che significa ‘qui staremo benissimo‘”.

Alfonso, uomo di grande cultura, si è affidato ad una citazione latina, ma la frecciatina più pungente è arrivata in italiano.

La frecciatina di Alfonso ai detrattori del GF

Il conduttore del GF ha concluso lanciando una frecciatina i detrattori del reality più spiato d’Italia: