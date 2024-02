Cosa c’è scritto nel fazzoletto che Anita Olivieri ha ricevuto dal fidanzato Edoardo? La concorrente del GF è stata pizzicata dagli autori e ha vuotato il sacco. Conteneva qualche messaggio utile a programma?

GF: Anita svela cosa c’è scritto nel fazzoletto di Edoardo

Durante la puntata di San Valentino del GF, Anita Olivieri ha rincontrato il fidanzato Edoardo Sanson dopo cinque mesi. E’ in questa occasione che la gieffina ha ricevuto un fazzoletto da parte del suo principe azzurro. Tornata in Casa, l’ha aperto come se fosse una lettera. Cosa c’è scritto nel kleenex? Finalmente, Anita ha vuotato il sacco.

La confessione di Anita a Garibaldi

Giuseppe Garibaldi, tornato in Casa, ha subito chiesto ad Anita del fazzoletto di Edoardo. “Sai il fazzolettino che ti ha dato Edoardo? Quando l’ho visto pensavo fosse altro“, ha esclamato il bidello calabrese. La Olivieri ha replicato:

“Io mi sono ritrovata in mano questo fazzoletto, ma non ho nemmeno realizzato. Pensavi ci fosse scritto qualcosa? Sì e secondo te cosa è successo? Sono andata in confessionale e cosa mi hanno detto? ‘Dacci subito quel fazzolettino’. Io ho detto immediatamente che era vuoto e non c’era scritto nulla. Guarda, non c’è nulla a parte la E di Edoardo. Sì è ricamata, sì vabbè lui è così, non c’è nulla da fare, è un principe”.

1-NON è un fazzoletto ci sono anche le immagini di Anita Olivieri che legge in studio….

2- non si legge un fazzoletto, ma ovviamente è talmente tanto raccomandata…che prima di squalificarla….sostituiscono il conduttore#grandefratello

GF: Anita ha consegnato il fazzoletto di Edoardo agli autori

Stando al racconto di Anita, gli autori del GF si sono accorti della consegna del fazzoletto e le hanno chiesto di visionarlo. La Olivieri ha obbedito e si è scoperta la verità. Il kleenex di stoffa era vuoto, non conteneva nessun messaggio, ma solo l’iniziale del fidanzato Edoardo.