Ancora una polemica tra i fan del GF. Questa volta, al centro della scena ci sono Paolo Masella e Anita Olivieri che sono stati paragonati a due “veggenti“. Come fanno a sapere cosa accadrà nella puntata di lunedì 19 febbraio?

GF, Anita e Paolo “veggenti”: scoppia la polemica sui social

Anita Olivieri e Paolo Masella sono due “veggenti“: è questo il motivo per cui è esplosa l’ennesima polemica tra i fan del GF. Nelle ultime ore, i due concorrenti si sono lasciati scappare qualche anticipazione sulla puntata in onda lunedì 19 febbraio e i telespettatori non hanno potuto evitare di porsi una domanda: come fanno a sapere cosa accadrà nell’a prossima diretta?

GF: cosa ha detto Paolo sulla prossima puntata?

Parlando del padre con Marco Maddaloni, Paolo ha esclamato:

“Ma se lui me viene qua… domani… e mi dice una cosa che non mi ha detto per vent’anni”.

Le parole di Masella hanno subito attirato l’attenzione dei fan. Sui social fioccano commenti che suonano così: “Inutile chiederselo, ormai siamo al circo… Glielo avranno detto gli autori ovviamente“.

GF: cosa ha detto Anita sulla puntata del 19 febbraio?

La polemica riguarda anche Anita che, sempre in merito alla puntata del 19 febbraio, ha rivelato che andrà in scena la linea della vita di Paolo. Sui social i fan hanno fatto notare:

“Anita ovviamente prima ha detto che ci sarà la linea della vita di Paolo, lei sa sempre tutto in anticipo”.

I telespettatori non hanno alcun dubbio: il GF ormai è diventato un “circo”.