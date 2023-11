A distanza di quasi tre mesi dall’inizio del GF, Alfonso Signorini ha rotto il silenzio. Il conduttore ha parlato della ‘nuova’ forma del reality, sbottonandosi anche sui concorrenti.

Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini ha rotto il silenzio sul GF. Iniziato nei primi giorni di settembre, il reality sta ancora facendo fatica ad ingranare. Gli ascolti sono stati, fino ad oggi, più bassi del passato, ma questo non significa che sia un flop. Il conduttore non ha nascosto le critiche del pubblico, ma crede che siano normali, specialmente perché si parla di una forma ‘nuova’, diversa.

Alfonso Signorini ha così parlato del GF 2023:

“Sono molto contento e non era scontato che riuscisse ad avere questi ascolti, visto che era partito con problemi e critiche, con un cast fatto in prevalenza da persone comuni che incuriosiscono meno il pubblico […] C’è una maggiore educazione. Tutte le persone dentro la Casa sanno quali sono i limiti da rispettare, sono mature, anche se giovani e senza esperienze in tv. Non sono schiavi dei social e portano in scena storie di vita in cui ognuno si rispecchia”.