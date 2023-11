Grande Fratello, botta e risposta tra Cesara Buonamici e Alfonso Signorini. Lui la "punzecchia": "Sei una brutta persona"

Siparietto tra Cesara Buonamici e Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello. Un commento del conduttore sull'opinionista non è sfuggito.

Durante la diretta del Grande Fratello andata in onda lunedì 20 novembre c’è stato un siparietto tra il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Cesara Buonamici. È successo poco dopo l’annuncio da parte del conduttore di dare spazio al confronto tra Mirko e Perla. La giornalista ha osservato che Signorini non aveva sbagliato nomi e la risposta del conduttore non si è fatta attendere.

Grande Fratello, botta e risposta tra Cesara Buonamici e Alfonso Signorini: cosa è successo

La giornalista ha osservato in tono scherzoso:“Voglio complimentarmi con te perchè stavolta hai azzeccato tutti i nomi…”. Il conduttore è stato colto quasi “di sprovvista” e guardando la collega con un tono a tratti divertito e a tratti imbarazzato ha invece risposto: “Sei veramente una bruttissima persona…Una bruttissima persona!” . Cesara Buonamici è stata a sua volta al gioco e ha riso con complicità all’esclamazione di Signorini.

Mughini a Signorini: “Se mi tocchi Cesara vengo lì…”

Alfonso Signorini ha interpellato ad un certo punto Giampiero Mughini. All’ex inquilino ha chiesto: “È vero che Cesara è una brutta persona?”. Mughini ha avvertito Signorini con tono scherzoso: “No, per nulla…Anzi…Se me la tocchi vengo lì e ti picchio…”