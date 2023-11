Grande Fratello, Mughini annuncia l'abbandono della casa: "A fine dicembre devo consegnare un libro"

L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Per Giampiero Mughini si è concluso il percorso all’interno della casa del Grande Fratello. Lo scrittore e giornalista ne ha dato annuncio durante la puntata andata in onda giovedì 16 novembre. Il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato sostegno e gratitudine verso l’ormai ex concorrente: “Ti dico neanche con tanto dispiacere, io credo che tu possa continuare anche qui dallo studio, il tuo punto di vista che per me è preziosissimo”.

Grande Fratello, Mughini lascia la casa: “Sono costituzionalmente un bravo ragazzo”

Lo scrittore è stato chiamato in confessionale. Qui ha spiegato con il cuore in mano cosa lo ha portato a lasciare la casa. Il conduttore Alfonso Signorini ha fatto al contempo i complimenti per il percorso portato avanti. Mughini – è stato evidenziato à – è riuscito ad essere incisivo durante il reality. In merito ad alcuni rumor che lo riguardano, l’ex concorrente ha spiegato: “Questo sopra ciò è una leggenda su di me. Io sono costituzionalmente un bravo ragazzo che è attento agli altri, che accetta le sfumature degli altri, certo se uno mi aggredisce non faccio un passo indietro. Sono stato benissimo nel vivere questa esperienza originale, incredibile, con ragazzi e ragazze che non avrei mai incontrato nel mio cammino professionale abituale”.

“Vi aspetto a casa mia”

Dopo il confessionale, Mughini è tornato all’interno della casa. Qui, rivolgendosi agli altri coinquilini ha comunicato la decisione di volersene andare: “Allora, premesso che le mie sono inezie e briciole messe su un piatto rispetto a quelle di Alex, sono qui purtroppo non a pronunciare una di quelle battutcacce che mi vengono così facili, facili, ma fare un discorso che per me è rigato di lacrime, ossia a comunicarvi che io lascerò questa odiosissima e portentosa casa. Questa decisione è dolorosa, ma ha due ragioni di causa. Una sorta di vigliaccheria dopo un mese in cui non ho i miei cinque giornali al giorno, sono stato amputato della mia biblioteca, per il 25 % questo è importante per me, per il 75% non ho notizie di mia moglie e dei miei figli a quattro zampe da quasi due mesi”. A breve si prospetta per lui un impegno importante ossia la scrittura di un libro che dovrà essere consegnato entro fine dicembre. Ha colto infine l’occasione per invitare tutti quanti a casa sua.