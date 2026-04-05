Il clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip nei confronti di Ibiza Altea è tesissimo, ma lo è anche al di fuori. Alessia Toso, ex concorrente di “Too Hot To Handle“, ha accusato di bullismo la modella italoamericana.

GF Vip 2026, tutto contro Ibiza Altea

Per Ibiza Altea l’esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2026 si fa sempre più difficile, con screzi evidenti un pò con tutti gli altri concorrenti ma in particolare con Blu Barbara Prezia. La tensione tra le due donne è evidente e anche al di fuori della casa si susseguono le accuse nei confronti della modella italoamericana. Alessia Toso, ex concorrente di “Too Hot To Handle” ha rotto il silenzio e ha parlato proprio di Ibiza, accusandola di bullismo. Ecco cosa è successo.

Gf Vip, accuse fuori dalla casa contro Ibiza: la confessione di Alessia Toso

Clima sempre più teso nella casa del GF Vip, con Ibiza Altea al centro delle discussioni. Alessia Toso, ex concorrente di, ha parlato proprio della modella italoamericana a FanPage.it, raccontando di aver vissuto dinamiche simili a quello che sta vivendo Blu Barbara Prezia: “gli atteggiamenti che sta avendo con Blu al Grande Fratello li ho vissuti sulla mia pelle, ma in modo ancora più pesante. Gode nel far sentire le altre donne piccole, a schiacciarle. Ti studia, trovai tuoi punti deboli e ci affonda il colpo.” La Toso ha raccontato di essere stata vittima di bullismo da parte di Altea, con anche la stessa produzione Netflix che si era accorta del suo malessere, anche fisico: “avevo perso sei chili a causa sua.” Alessia ha anche aggiunto che “non aveva rispetto nemmeno quando mi vedeva piangere. Io stavo male e lei si metteva dall’altro lato della stanza a dirmi che ero stupida e falsa. Quella è crudeltà.” Accuse pesanti quelle della Toso, staremo a vedere se il GF informerà la stessa Ibiza.