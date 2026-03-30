Nel contesto del Grande Fratello Vip, l’attenzione del pubblico si è concentrata sul rapporto tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro, una vicinanza che ha alimentato curiosità e ipotesi fin dai primi giorni nella Casa. Complici momenti condivisi, prove di ballo e confidenze, la loro intesa ha attirato commenti anche da parte degli altri concorrenti e della conduttrice Ilary Blasi, che ha deciso di affrontare apertamente la questione. Tra dichiarazioni, smentite e piccoli segnali di complicità, il loro legame continua a essere al centro dell’attenzione, soprattutto dopo la prova che li ha visti vincere contro Antonella Elia e Giovanni Calvario.

Vicinanza nella Casa tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro

All’interno della Casa del Grande Fratello Vip, la crescente confidenza tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro non è passata inosservata agli altri concorrenti, che hanno iniziato a notare un’intesa sempre più evidente sin dai primi giorni. Anche la conduttrice Ilary Blasi, nel corso di una delle puntate, ha sollevato il dubbio chiedendo alla comica se ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. La risposta, però, è stata netta e immediata: “No, io sono proprio chiusa da quel punto di vista. Siamo buoni amici, lui è come un fratello. Stiamo spesso insieme perché ridiamo e scherziamo“.

Gf Vip, Francesca Manzini rivela tutto su Raimondo Todaro: “Lui mi piace”

Dopo la prova di ballo che li ha visti vincitori contro Antonella Elia e Giovanni Calvario, i due hanno ottenuto come premio una suite con letto matrimoniale. In quell’occasione, la Manzini ha mostrato entusiasmo ma anche una certa sincerità nel confessionale, ammettendo un coinvolgimento emotivo più profondo: “Abbiamo vinto la luna di miele, sono contenta. Mi piace Raimondo, sarei falsa, una pazza se dicessi che non mi piace. Però non deve piacermi, non può piacermi. Perché lui è occupato. Io non faccio queste cose, sono molto sicula per il rispetto. Non voglio fare la miciona con un uomo che è fidanzato“.

Dal canto suo, Todaro ha mantenuto un atteggiamento più distaccato, scegliendo persino di non utilizzare il letto matrimoniale per rispetto della propria relazione, come ha spiegato: “Io speravo sinceramente di non vincere la suite. Perché comunque se io fossi a casa e la mia ragazza dovesse condividere la suite con un altro uomo non mi farebbe per nulla piacere. Amicizia o non amicizia, a me darebbe molto fastidio“.

Nel frattempo, la stessa Manzini ha provato a chiarire i propri sentimenti durante un momento in sauna, dichiarando di provare un affetto particolare e aggiungendo: “Non volevo spaventarti, ma solo essere sincera. Non mi va di spaventarti con quello che ti sto dicendo“. Tuttavia, la freddezza mostrata da Todaro lascia intendere che il rapporto difficilmente possa evolversi oltre l’amicizia, nonostante l’interesse manifestato dalla comica.