Ghiselli (Inps): "Centrale essere vicini ai territori, per Istituto funzione di coesione"

Milano, 22 gen. (Adnkronos/Labitalia) – "E' una giornata importante per l'Istituto e per il territorio, sono arrivati spunti importanti anche per il ragionamento di prospettiva anche a livello nazionale. Gli incontri come quello di oggi abbiamo deciso come Civ di farli, con la presentazione dei rendiconti anche a livello provinciale, perchè crediamo che sia molto importante stare vicino ai territori". Lo ha detto Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, intervenendo alla presentazione del Rendiconto sociale del Comitato provinciale e della direzione di coordinamento metropolitano Inps di Milano.

Dal Rapporto di oggi, ha sostenuto Ghiselli, emerge una "miniera infinita di dati, sempre più accessibili. Dati che confermano il dinamismo di questo territorio. Elementi importanti che non possono celare i momenti di difficoltà che comunque sono presenti sul territorio. Ma questo è un territorio in cui anche chi non ha un lavoro si mette in gioco per trovarne un altro".

E Ghiselli è intervenuto anche sulle trasformazioni dell'Istituto. "L'Istituto in questo ultimo decennio ha fortemente modificato il suo ruolo nel Paese, assolvendo a una funzione di coesione che va oltre la missione previdenziale percorsa".

"Il Siisl non per forza doveva costruirlo l'Inps, visto che era una misura del ministero del Lavoro. L'hanno fatto fare a noi perché eravamo gli unici a saperlo fare e di questo va dato merito a Vincenzo Caridi".