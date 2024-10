Giacomo Gianniotti, noto per la sua interpretazione in "Inganno", ha recentem...

Giacomo Gianniotti è attualmente uno degli attori più in voga su Netflix. Nella serie “Inganno”, che sta riscuotendo un enorme successo in Italia, interpreta il ruolo di Elia, un uomo in relazione con una donna più matura, interpretata da Monica Guerritore, una facoltosa proprietaria di un hotel sulla Costa Amalfitana. Si tratta di un thriller che presenta numerose scene di intimità tra i protagonisti.

Riguardo alle scene di nudo in “Inganno”, che hanno suscitato ampio dibattito tra il pubblico, Gianniotti ha affermato: «Non avevo mai affrontato situazioni di questo tipo prima, e inizialmente mi intimidivano, ma al tempo stesso mi intrigavano – ha dichiarato a Today. – Spesso sono le sfide che ci spaventano a spingerci a intraprendere nuove avventure; è così che si cresce come attori. Naturalmente, non ero del tutto a mio agio, specialmente considerando la mia mancanza di esperienza in questo ambito, mentre Monica possedeva una vasta esperienza. Per me, queste scene erano piuttosto nuove. Tuttavia, tra di noi c’era un’ottima sintonia e abbiamo lavorato intensamente su queste sequenze intime, con la speranza che riescano a toccare il pubblico».

Chi è Giacomo Gianniotti?

È nato a Roma il 19 giugno 1989, con padre italiano e madre canadese, ma è cresciuto in un piccolo paese vicino a Toronto. Qui ha completato il programma teatrale dell’Humber College. Successivamente, si è iscritto al Canadian Film Centre di Norman Jewison, dove ha approfondito le sue competenze recitative, continuando a coltivare la sua passione per il cinema.

L’addio precoce all’Italia dovuto alla madre

Giacomo, originario di Roma, ha un padre italiano e una madre canadese. Dopo un periodo iniziale nella capitale italiana, la famiglia si è trasferita in Canada. In un’intervista, Giacomo ha spiegato il motivo di questo spostamento: «Mia madre, essendo canadese, desiderava che fossi cresciuto in Canada. Quando avevo appena sei anni, mi sono trasferito con lei. Tuttavia, sono nato in Italia», ha condiviso. Nonostante ciò, Giacomo parla fluentemente italiano, avendo praticato la lingua con il padre fin dall’infanzia.

Il ruolo in Grey’s Anatomy

Giacomo Gianniotti ha ottenuto notorietà grazie al suo ruolo in Grey’s Anatomy. Ha interpretato il personaggio di Andrew DeLuca, un medico di origini italo-americane. Inizialmente è stato coinvolto in alcuni episodi dell’undicesima stagione, successivamente è diventato un membro fisso del cast. Il dottor DeLuca è diventato uno dei personaggi più iconici della serie, affiancato anche dalla talentuosa Stefania Spampinato, che interpreta la sorella del suo personaggio. Giacomo ha recitato nella serie per un totale di 136 episodi, dal 2015 al 2021.

La vita sentimentale

Giacomo Gianniotti è in una relazione stabile da diversi anni con Nichole Gustafson, una make up artist. I due si sono sposati nel 2019 a Castel Gandolfo, situato nei Castelli romani. Attualmente non hanno figli e Nichole accompagna il marito durante i suoi impegni lavorativi in giro per il mondo. La coppia risiede principalmente a Vancouver, in Canada.