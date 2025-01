Giancarlo Magalli, storico volto televisivo della Rai è tornato in televisione per raccontare della sua carriera, e di come abbia deciso di tornare ad essere il volto della rubrica pre-pranzo “I fatti vostri”. Ha scelto come palcoscenico il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1 “la volta buona”.

Magalli ha parlato del rapporto con Heather Parisi

Il conduttore e autore televisivo ripercorrendo le tappe principali della sua carriera si è voluto soffermare su Heather Parisi, con cui ha collaborato durante la realizzazione del programma “Ciao Weekend” nell’ormai lontano 1991.

“E’ stata dura lavorare con lei, ha un brutto carattere” – queste sono state le parole utilizzate durante l’intervista condotta da Caterina Balivo su Rai 1. Frasi sibilline e non certamente positive che hanno infatti infastidito la diretta interessata.

La risposta della Parisi su Instagram

Heather Parisi ha avuto modo di vedere l’intervista rilasciata da Magalli e dato che vive ad Hong Kong ha utilizzato la piattaforma social Instagram per esprimere il proprio giudizio.

“A quale “versione di certi miei colleghi devo credere?” A quella che quando mi incontra dietro le quinte o a un evento privato mi riempie di complimenti o a quella che davanti ad una telecamera dice l’opposto per attirare attenzione su di sé e destare clamore?”

Semplice a nessuna delle due. La sincerità non può mai essere a corrente alternata”. – Questo il suo commento-