Gianluca Bombardone è morto a soli 44 anni, mentre stava lavorando sul set di un documentario. A dedicargli un ultimo pensiero anche Alessandro Gassmann, che ha lavorato con lui in più occasioni.

Gianluca Bombardone muore sul set

Una morte che ha lasciato tutti senza parole, quella di Gianluca Bombardone. Il cameraman stava lavorando ad un documentario a Stintino, in Sardegna, quando ha avuto un malore nella piazza centrale del paese. I medici presenti sul posto l’hanno subito soccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

Com’è morto Gianluca Bombardone?

Gianluca Bombardone, che aveva soltanto 44 anni, è stato subito soccorso dai medici. Sul posto sono arrivati anche un’ambulanza e l’elisoccorso, ma i dottori, dopo aver cercato di rianimarlo per un’ora, non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Molto probabilmente, il cameraman è morto per arresto cardiaco. Lascia la moglie e due figli.

L’addio di Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann, che ha lavorato in diverse occasioni accanto a Bombardone, ha voluto ricordarlo sui social. A didascalia di una foto che ritrae il cameraman 44enne, si legge:

“È scomparso oggi Gianluca Bombardone, grande operatore di macchina, ma soprattutto bella persona e compagno di set insuperabile. Sono le persone come lui che fanno i film. Alla sua famiglia e a chi lo conosceva un abbraccio forte e tutto il bene possibile. #ciaoBomba Riposa in pace”.