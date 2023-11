Alessandro Gassman ha salutato i Bastardi di Pizzofalcone e con loro Napoli, con una dedica piena di emozioni. L’attore ha voluto dedicare un pensiero a quanto fatto in tutti questi anni e, soprattutto, alla città che lo ha accompagnato in questa avventura lavorativa.

Alessandro Gassmann saluta I bastardi di Pizzofalcone e Napoli

La quarta stagione dei Bastardi di Pizzofalcone è finita. L’ultimo episodio è andato in onda lunedì 13 novembre. Le vicende dell’Ispettore Lojacono hanno nuovamente conquistato tantissimi telespettatori, ma per il momento non si sa se ci sarà una quinta stagione. Alessandro Gassmann ha voluto dedicare un pensiero a ciò che ha fatto in questi anni e alla città che lo ha accompagnato in questa meravigliosa avventura, ovvero Napoli, che l’attore ha definito come la vera protagonista della serie tv. I Bastardi di Pizzofalcone è tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e va in onda dal 2017. “22 storie, 7 anni di lavoro. Siamo diventati amici, una famiglia” ha scritto l’attore.

Alessandro Gassmann: “Grazie a Napoli che mi ha accolto e regalato la sua meraviglia”

“Si chiude la quarta stagione dei Bastardi Di Pizzofalcone. Grazie ai tantissimi che hanno seguito la serie, a chi l’ha scritta, diretta, prodotta, ed a chi come me l’ha portata sulle spalle. Grazie anche a Napoli che mi ha accolto (sono stato anche nominato cittadino onorario) e regalato la sua meraviglia” ha scritto Alessandro Gassmann, mostrando tutta la sua gratitudine per il lavoro svolto e per la città che l’ha ospitato.