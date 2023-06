Alessandro Gassmann ha condiviso un tweet controverso sul suo profilo, in cui ha parlato degli youtuber. Un tweet che arriva a pochi giorni dal terribile incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita a soli 5 anni il piccolo Manuel Proietti.

Alessandro Gassmann, il tweet controverso sugli youtuber: “Una legge che vieti di guadagnare”

In questi giorni si sta parlando moltissimo del terribile incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita a soli 5 anni il piccolo Manuel Proietti. Il bambino era a bordo di una Smart con la sua mamma e la sorellina, quando l’auto è stata travolta da un Suv Lamborghini guidato da un gruppo di youtuber, i TheBorderline. Una terribile tragedia che ha spinto anche a riflettere sul comportamento degli youtuber, e degli utenti di tutti gli altri social, che spesso sfidano la morte per qualche follower in più. Alessandro Gassmann ha condiviso un tweet su questo argomento.

“Una legge che vieti di guadagnare da YouTube, costringa chi posta a mettere sempre faccia e indirizzo email, e che sequestri gli introiti in caso di danni procurati. Ps. Se YouTuber sotto i 22 anni, punibili anche genitori. La situazione è fuori controllo e va regolata” ha dichiarato l’attore.

Il tweet di Alessandro Gassmann scatena le polemiche

Il tweet di Alessandro Gassmann ha ricevuto immediatamente moltissime interazioni. Molti utenti, però, non si sono trovati d’accordo con le sue parole e hanno sottolineato che in realtà il problema principale non sono gli youtuber, ma il fatto che un ragazzo così giovane, con così poca esperienza alla guida, possa guidare una macchina del genere. Un utente gli ha fatto notare che tutti i controlli che pretende sugli youtuber dovrebbero essere applicati anche agli attori, ma Alessandro Gassmann ha continuato a rispondere a tutti con toni molto duri, continuando a ribadire il concetto che ha voluto esprimere su Twitter.