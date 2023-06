Continua a far parlare di sé il tragico incidente di Casal Palocco, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti (5 anni). La Smart in cui si trovava il bimbo è stata travolta da una Lamborghini in cui vi era lo youtuber Matteo Di Pietro (20 anni) assieme a dei suoi amici. L’avvocato Francesco Consalvi, rappresentante del 20enne, ha dichiarato che bisogna fare chiarezza sulla vicenda. Nel frattempo, come informa Open, Gabriele Morabito, titolare della Skylimit, ha riferito che non c’è stata alcuna irregolarità nel noleggio del suv. Alcune perplessità sono sorte in seguito all’incidente. La perquisizione a casa di Di Pietro, al momento indagato per omicidio stradale, servirà a trovare anche eventuali video del sinistro.

Incidente youtuber in Lamborghini, Consalvi: “Fare chiarezza su alcuni punti”

L’avvocato Consalvi ha spiegato come sia giusto fare chiarezza su alcuni punti: “Il primo tra tutti, immortalato nelle foto dell’incidente è che la guidatrice della Smart viaggiava nella corsia opposta a quella su cui marciava la Lamborghini Urus e che a lei sarebbe spettato dare la precedenza”. L’avvocato ha poi detto come non sia stata trovata nel suo cliente la presenza di eccitanti o simili. Il Messaggero parla di velocità sostenuta della Lamborghini, forse molto superiore a quella consentita su tale strada. Ma al momento questo particolare è da approfondire.

Cosa dicono i testimoni?

Le ricostruzioni dei testimoni sono abbastanza diverse da quella dell’avvocato. La vicenda in cui ha perso la vita il piccolo Manuel è ancora molto discussa per le strade di Casal Palocco. Intervistata all’Agenzia Ansa, una ragazza di nome Valeria, che ha assistito all’incidente, ha dichiarato che il suv “ha preso la Smart da tutte e due le parti e l’ha trascinata”. Ha poi riportato una versione sostenuta da altri testimoni: “Sicuramente correvano, non ho visto come si sono presi, ma ho visto il botto”. Un residente ha detto: “Questa storia ci è arrivata addosso come un proiettile, poteva accadere ad ognuno di noi”.