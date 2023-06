Com’è possibile che lo youtuber dei TheBordeline Matteo di Pietro, di appena vent’anni, avesse avuto la possibilità di guidare un suv Lamborghini affittato per poche ore per dare vita ad una challenge che si sarebbe rivelata mortale per il piccolo Manuel Proietti?

Sono stati in tanti a farsi questa domanda in queste ore, sulla scia del tremendo incidente stradale che ha sconvolto la comunità di Casal Palocco e l’Italia intera. Ebbene la risposta a questa delicata questione è finalmente arrivata, da parte dell’agenzia che ha affittato l’automobile alla webstar.

Parla il titolare dell’autonoleggio Skylimit Rent che ha affittato il suv Lamborghini a Matteo di Pietro

L’agenzia che ha concesso al giovanissimo di salire sul mezzo di grossa cilindrata che avrebbe ucciso il bambino di soli 5 anni ferendo la madre e la sorellina ha dichiarato quanto segue con un post su Facebook:

Il nostro codice della strada (nello specifico l’art. 117) permette a chi ha la patente da più di un anno di guidare qualsiasi tipo di auto senza alcuna restrizione.

Non ci sarebbero punti oscuri, dunque, stando alle parole dell’agenzia: Matteo di Pietro aveva insomma tutto il diritto di essere al volante del bolide.

La patente dello youtuber era stata controllata

Gabriele Morabito, questo il nome del titolare dell’agenzia, ha poi tenuto a sottolineare: “E noi abbiamo effettuato i controlli per garantire il rispetto di tale condizione anche in questa occasione”.

Matteo di Pietro è stato nel frattempo indagato per omicidio stradale: il giovane è tra l’altro anche stato trovato positivo alla cannabis dopo la tragedia.