Su delega della procura di Roma, i carabinieri stanno effettuando una perquisizione in casa di Matteo Di Pietro, lo youtuber ventenne indagato per omicidio stradale e lesioni

A caccia della verità. Su delega della procura di Roma, i carabinieri stanno effettuando una perquisizione in casa di Matteo Di Pietro (20 anni), il giovane indagato per essere stato alla guida del suv Lamborghini che ha investito la Smart in cui è morto Manuel Proietti (5 anni). Il ventenne, membro del gruppo di youtuber TheBorderline, è indagato per omicidio stradale e lesioni.

In cerca di dettagli utili all’indagine

Venerdì 16 giugno, sono iniziate oggi le analisi sui cinque telefoni cellulari sequestrati ai ragazzi a bordo del suv: i pm di Roma hanno conferito al consulente l’incarico di verificare all’interno dei dispositivi la presenza di eventuali filmati e/o messaggi utili all’indagine per la ricostruzione della dinamica dei fatti. Al momento sulla vicenda aleggia una nuvola di silenzio che mal si concilia con le indagini delle autorità. Ad aggravare la situazione di Matteo Di Pietro sono i risultati degli esami del sangue a cui è stato sottoposto dopo l’incidente: il giovane è risultato positivo ai cannabinoidi.

Disposta l’autopsia sul corpo del bimbo

Nell’inchiesta aperta a piazzale Clodio e coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, si continua a indagare al momento solo sul ventenne alla guida dell’auto al momento dell’incidente. La posizione degli altri ragazzi a bordo resta al vaglio dell’autorità giudiziaria. È stata inoltre disposta l’autopsia sul corpo del piccolo Manuel.