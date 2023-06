Il dito nell’ultima piaga della Capitale. Parlano i genitori dei ragazzi a bordo della Lamborghini che nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno ha travolto una Smart uccidendo il bimbo di cinque anni che vi viaggiava all’interno: «È stata solo una bravata, si risolverà tutto». A confermare le parole il dirigente dell’asilo nido che frequentava il piccolo Manuel «Abbiamo sentito che rassicuravano i figli».

Nessuno di loro sembrava provato

Il bimbo è stato vittima di una challenge ripresa dagli smartphone e lanciata da TheBorderline, canale YouTube di cui è leader Matteo Di Pietro, il ventenne che ha causato l’incidente. Lo schianto è avvenuto su via di Macchia Saponara, fra i quartieri di Acilia e Casal Palocco, a pochi passi da un supermercato e le scuole. «La vergogna più grande è che sono rimasti qui quattro ore, tranquilli e senza versare una lacrima. Non ho visto uno solo di loro disperarsi» ha commentato ai microfoni di Fanpage.it il papà di un compagno di scuola di Manuel.

Sotto effetto di cannabinoidi

Indagato per omicidio stradale, la posizione di Matteo Di Pietro si aggrava per via della positività ai cannabinoidi. La difesa non avrà molto a cui aggrapparsi, spetterà al giudice valutare i fatti anche sulla base degli accertamenti in corso sul suv che ha impattato contro l’auto su cui viaggiava il bambino che è morto.