Marco Proietti, papà del piccolo Manuel, morto nell’incidente a Casal Palocco, ha condiviso un messaggio per il suo bambino, pieno di dolore e di amore.

Incidente youtuber, parla il papà di Manuel Proietti: “Ti ameremo per sempre”

“Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio, di Elena e della piccola un ringraziamento a voi che avete pregato, donato e anche solo pensato al nostro Manuel, strappato da un mondo infame. Vi chiedo umilmente di ricondividere la storia in modo di far arrivare il più possibile il nostro caloroso ringraziamento. Ti ameremo per sempre” sono le parole di Marco Proietti, il papà del piccolo Manuel, morto a 5 anni nell’incidente a Casal Palocco. Le sue parole arrivano a due giorni dall’incidente, avvenuto mercoledì 14 giugno, quando un Suv guidato da un gruppo di youtuber ha travolto una Smart.

Incidente di Casal Palocco: i messaggi per il piccolo Manuel

Il luogo dell’incidente si è riempito di messaggi di affetto per il piccolo Manuel. Sotto alla scritta che lo ricorda sono state posizionate moltissime girandole colorate, mazzi di fiori e peluche. Il piccolo è deceduto in ospedale, dopo la corsa nel tentativo di salvarlo. La mamma, di 29 anni, e la sorellina, di 4 anni, sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso. Non sono in pericolo di vita. La donna è sotto shock, mentre la piccola è stata dimessa la notte scorsa.