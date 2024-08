In occasione del suo 57esimo compleanno, Gianluca Vacchi si è concesso due party a dir poco esagerati. L’imprenditore ha festeggiato con la compagna Sharon Fonseca, la figlia Blu Jerusalema e gli amici.

Gianluca Vacchi: compleanno esagerato in Sardegna

Il 5 agosto Gianluca Vacchi ha compiuto 57 anni. L’imprenditore, in vacanza in Sardegna con la compagna Sharon Fonseca e la loro piccola Blu Jerusalema, ne ha approfittato per concedersi due feste di compleanno. La prima, allo scoccare della mezzanotte e la seconda la sera seguente, in spiaggia.

Gianluca Vacchi: compleanno in spiaggia con i Vip

La prima festa di compleanno di Gianluca Vacchi è stata festeggiata allo scoccare della mezzanotte del 5 agosto. Durante una cena organizzata in Costa Smeralda, è arrivata una bella torta con tanto di canzoncina a tema. La sera seguente, invece, c’è stato il grande party in spiaggia. Qui l’imprenditore ha dato ampio sfoggio delle sue doti da dj, regalando selfie a destra e manca. Tra gli invitati Vip, che ovviamente hanno condiviso gli scatti della serata sui social, ci sono: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Raffaella Zardo.

Blu Jerusalema protagonista del compleanno del papà

Ad entrambe le feste di compleanno di Gianluca Vacchi c’è stata una grande protagonista: la figlia Blu Jerusalema. La bambina, tre anni e mezzo d’età, ha partecipato anche al white party in spiaggia, restando sveglia pure per i fuochi d’artificio. “Felice compleanno amore della mia vita”, ha scritto Sharon Fonseca sui social per fare gli auguri al suo principe azzurro.