Gianluca Vacchi si è reso protagonista dell’ennesimo video discutibile. L’imprenditore, ben consapevole del caos che avrebbe scatenato, ha postato un video in cui si mostra mentre fa manovre pericolose sullo yacht.

Gianluca Vacchi: manovre pericolose sullo yacht

Mentre si gode l’ennesima vacanza, Gianluca Vacchi ha condiviso un filmato che ha alzato un gran polverone. Nel video in questione, l’imprenditore si mostra a bordo del suo yacht, mentre compie manovre pericolose. Nello specifico, si dondola mentre la barca è in movimento.

Gianluca Vacchi: il video di cui nessuno aveva bisogno

Lo yacht è in movimento, mentre Gianluca Vacchi si dondola appeso alla trave che sorregge la vela. I piedi sono penzoloni in mare, mentre lui continua a muoversi, arrivando a sorreggersi anche con un solo braccio. Un video di cui nessuno aveva bisogno, che potrebbe dare vita ad emulazioni pericolose.

Le critiche a Gianluca Vacchi

Le manovre di Vacchi a bordo del so yacht hanno subito attirato l’attenzione. Le critiche, giustamente, vanno per la maggiore: “Non mi piace, un comandante non deve mettere a repentaglio la sicurezza propria e quindi dell’equipaggio“, oppure “Che peccato: sei ridicolo“, o ancora “Bell’esempio per gli adolescenti che ti guardano…“.