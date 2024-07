Gianluca Vacchi ha affidato ai social un lungo sfogo di dolore per il lutto dopo la morte del suo adorato cane Gordo.

Ore da dimenticare per Gianluca Vacchi: il noto imprenditore è stato colpito dalla morte del cane Gordo, su Instagram il lungo post video a lui dedicato.

“Nella notte tra lunedì e martedì, il nostro amato figlio Gordo ci ha lasciato per diventare l’angelo che è sempre stato nella sua vita”.

A queste parole è stato aggiunto un filmato nel quale si vedono alcuni dei momenti più belli vissuti con il suo amico a quattro zampe.

“Con lui ho capito che essere genitori è un’opportunità che Dio ci regala per farci conoscere una forma di amore superiore. Gordo mi ha insegnato il significato profondo dell’amore incondizionato, unico e vero”.

Dalle parole di Gianluca Vacchi sembrerebbe che a causare la morte di Gordo sia stato un brutto male:

“Hai resistito per stare al nostro fianco e quando non ce l’hai fatta più ci hai salutato lasciandoci in un vuoto incolmabile. Ti amo papà”.