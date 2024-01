Gianluca Vacchi ha deciso di lasciare definitivamente l’azienda di famiglia, l’Ima, di cui deteneva un 13% e la cui quota è stata venduta per 700 milioni di euro, come racconta lui stesso.

La liquidazione

Gianluca Vacchi ha precisato che i 700 milioni gli arriveranno in due tranche: una che è già in suo possesso e una che gli verrà versata in pochi anni.

Nega poi un possibile scontro con il cugino Alberto, presidente e amministratore delegato dell’impresa bolognese. Entrambi infatti sostengono di avere un legame strettissimo.

La vita sui social

L’imprenditore ha annunciato di volersi dedicare a nuove sfide, senza rinunciare al mondo social, ora che ha lasciato l’impresa di famiglia

Afferma: “A 56 anni coniugherò la voglia di impresa e quella del buon padre. Non voglio esagerare, farò quello che so fare. Senza abbandonare i social che mi hanno dato popolarità: c’è gente che viene davanti a casa per un selfie. Conclude infine: “Sono sereno. Cerco di avere sempre nuove sfide davanti a me, nuovi obiettivi. Mi annoio facilmente. Ma non vale per la mia compagna e mia figlia: la mia famiglia è la mia vita.”