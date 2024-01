C'è Posta Per Te: Luana rifiutata dalla mamma perché lesbica

C'è Posta Per Te: Luana rifiutata dalla mamma perché lesbica

Fra le storie della prima puntata di C'è Posta Per Te, abbiamo visto quella di Luana. La ragazza è stata rifiutata dalla mamma perché è lesbica.

Si può ancora nel 2024 rifiutare chi ha un orientamento sessuale diverso da quello che viene considerato normale? Sì per la mamma di una ragazza di nome Luana, che a C’è Posta Per Te ha cercato di riconquistare il suo amore ma senza successo.

Luana a C’è Posta Per Te

Si chiama Luana e nella prima attesissima puntata di C’è Posta Per Te ha deciso di portare la sua storia. Non conoscendo altri modi per riappacificarsi con la madre dopo averle confessato che è lesbica, si è rivolta al programma della De Filippi.

Con questa vicenda, la conduttrice ha voluto trattare un tema molto particolare in merito a cui ci sono ancora tanti ostacoli e lo abbiamo visto chiaramente. La mamma di Luana non aveva nemmeno la forza di guardare in faccia la compagna della figlia, d’altronde i rapporti si sono interrotti da quando ha saputo della sua omosessualità.

Non sa cosa rispondere a Maria quando le chiede: “In passato ha provato a stare con dei maschi ma era infelice. Preferisci che non sia felice?”.

Di certo no, ma la donna non ha parole per spiegare quello che prova, tuttavia alla fine si lascia convincere ad aprire la busta e abbracciare finalmente dopo tanto tempo Luana, a patto però che la conduttrice resti con la fidanzata della figlia, a debita distanza.

Non vuole averci niente a che fare, invece il padre di Luana la saluta con un cenno della mano, impotente e dispiaciuto dell’ostinazione di sua moglie.

Gli ospiti della prima puntata di C’è Posta Per Te

La prima puntata del programma ha visto ospiti e storie interessanti. Ad esempio ci sono stati gli attori di Terra Amara per fare una sorpresa a nonna Giuseppina.

Poi grandi risate nella chiusura, con l’entrata di Paolo Bonolis, regalo per due fratelli amorevoli .

Di certo però a incidere di più è stata proprio la storia di Luana, che comunque ha lasciato lo studio in lacrime pregando la madre di accettarla.