C'è posta per te, Giuseppe litiga con le figlie, lui si innervosisce: "Non v...

C'è posta per te, Giuseppe litiga con le figlie, lui si innervosisce: "Non v...

Giuseppe e Antonia sono stati i secondi protagonisti della prima puntata di C’è posta per te andata in onda sabato 13 gennaio su Canale 5. Antonia ha deciso di scrivere alla redazione del programma pe tentare di riallacciare i rapporti con due delle sue figlie. Il litigio è nato in seguito alla volontà di uno dei fidanzati delle due, Maddalena, che intende portare la ragazza in Germania.

C’è posta per te: come sono nati i contrasti

A Natale 2014, Maddalena comunicò ai genitori la sua intenzione di partire per la Germania. Giuseppe e Antonia presero tempo, manifestando la volontà che la figlia e il fidanzato si sposassero prima della partenza. Dopo qualche tempo, Maddalena informò i genitori di essere incinta e la ragazza decise di sposare il fidanzato, senza tuttavia invitare Giuseppe e Antonia al matrimonio. I due fecero buon viso a cattivo gioco anche quando scoprirono che Maddalena chiamò i suoi due figli con i nomi dei consuoceri.

L’incontro a C’è posta per te

Giuseppe e Antonia hanno inviato i loro inviti alle due figlie, ai rispettivi mariti e ai consuoceri, con la speranza che l’intero nucleo famigliare si riappacificasse. Maddalena, tuttavia, ha lanciato varie accuse ai genitori, affermando: “Il limite è arrivato quando hanno toccato i miei figli. L’ultima estate in cui ci siamo visti, prima del Covid, stavamo organizzando la festa per mio figlio e ci sono rimasta male perché non aveva contribuito. Ci sono rimasta male perché non ci avevano offerto nemmeno una colazione”. Giuseppe, molto deluso, ha gridato: “Non voglio ascoltare più!”.

C’è posta per te: busta aperta alla fine

Come vera e propria “dea ex machina” è stata infine Maria De Filippi a intervenire, convincendo Maddalena e Francesca a fare pace con i genitori. Nel corso della diretta sono usciti fuori molti altarini, ma la cosa importante in fondo è che la famiglia si sia finalmente riunita. A questo punto, ci si augura che i contrasti siano terminati.

LEGGI ANCHE: Dolce & Gabbana: i commenti degli stilisti sugli influencer