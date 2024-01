Gli stilisti mettono in discussione il ruolo degli influencer nel mondo della moda, sottolineando l’importanza della qualità e della cultura nel loro ultimo show a Milano.

Critici nei confronti degli influencer

Milano, 13 Gennaio 2024 – La passerella di Dolce & Gabbana a Milano oggi ha segnato un momento significativo non solo per la moda, ma anche per il rapporto tra gli stilisti e gli influencer digitali. Non citando direttamente il caso dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, Dolce & Gabbana hanno dichiarato che la “caduta degli influencer è automatica” quando la qualità diventa la vera protagonista, come evidenziato nella loro ultima collezione uomo per l’inverno successivo. Poco prima del loro attesissimo show, gli stilisti hanno rivelato il loro approccio nei confronti degli influencer, sottolineando di essere stati gli unici a non collaborare attivamente con loro. “Si commentano da soli e da tanto, non è una novità ora che è uscita questa bomba”, hanno dichiarato.

Le dichiarazioni ha creato una discussione

La dichiarazione dei due stilisti ha suscitato notevole interesse, innescando un dibattito sulla reale influenza degli influencer nel mondo della moda. Dolce & Gabbana hanno sottolineato di aver cambiato il loro approccio negli ultimi tempi, ritornando a collaborare con figure di spicco come i fotografi Meisel e Klein, nonché alcune modelle di grande calibro. La visione degli stilisti non si limita solo al mondo della moda, ma si estende all’ampio panorama della comunicazione globale. Dolce & Gabbana ritengono che, nonostante l’abbondanza di voci in diversi settori, sia giunto il momento di dare voce a chi ha competenze e formazione specifica. “Dobbiamo dar voce in tutti i settori a chi ha competenze, è arrivato il momento in cui siamo tutti stanchi, dobbiamo trovare una soluzione per migliorare”, hanno sottolineato.