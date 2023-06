Negli ultimi giorni, Alessio Pozzi si è scagliato contro Dolce & Gabbana per un problema di lavoro da lui riscontrato. Il modello, dopo la replica della casa di moda, è tornato sull’argomento e ha fatto qualche passo indietro.

Qualche giorno fa, Alessio Pozzi ha condiviso su Instagram uno sfogo al vetriolo contro Dolce & Gabbana. Il modello ha definito “incompetenti” quanti lavorano alla casa di moda, augurando all’azienda di chiudere i battenti. Come riporta Biccy, aveva tuonato:

“Mi auguro che quelle gambe già mezze rotte che vi tengono ancora in piedi possano presto spezzarsi e farvi crollare . Dopo l’ennesima esperienza nella vostra sede a Milano mi avete ridato la conferma di essere il peggio con cui una persona si possa interfacciare nel mondo della moda, io con voi ho chiuso! E non ho timore a far sapere che siete degli incompetenti , ve l’ho già detto in faccia ma è un pensiero che merita di essere condiviso anche qui. Imparate il rispetto , se i miei colleghi accettano di farsi umiliare buon per voi, con me non funziona. (…) Se c’era una possibilità di tornare a lavorare insieme, dopo oggi sono certo che non voglio più avere nulla a che fare con una casa di moda come la vostra per il resto della mia carriera. Imparate il rispetto!”.

Le sue parole hanno fatto parecchio rumore, tanto che i vertici di Dolce & Gabbana si sono visti costretti a replicare. L’ufficio stampa della casa di moda, raggiunto da Gay.it, ha dichiarato:

Davanti al chiarimento di Dolce & Gabbana, Alessio Pozzi ha fatto qualche passo indietro. Il modello è tornato sui social e, senza fare il nome della casa di moda, ha dichiarato:

“Sento di non essere stato chiaro a pieno su ciò che intendevo trasmettere. Confermo che la vicenda avvenuta nel mio ambito lavorativo si è risolta con un chiarimento pacifico con chi di dovere. Ciò non significa che io non dia più peso a quanto mi è capitato. Come già detto, la mia disponibilità nei confronti di questa casa di moda si interrompe. Ho chiuso e non intendo lavorarci mai più! Le scuse che intendo porgere pubblicamente riguardano invece soltanto la modalità con cui ho esposto il mio pensiero nel primo post, che ho infatti scelto di rimuovere in un secondo momento in quanto non rappresentava il modo in cui generalmente reagisco alle cose. Il mio messaggio è stato lanciato unicamente a far comprendere l’importanza del rispetto per la persona, che deve sempre essere preteso! (…) Preciso anche che gli articoli sul web che parlano di quanto successo non corrispondono al reale svolgimento dei fatti. Questa sarà l’ultima parentesi aperta a riguardo di questo episodio. Non intendo rilasciare nessun’altra informazione in merito”.