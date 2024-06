I primi due figli di Gianni Morandi, Marco e Marianna, hanno parlato dell’educazione che i genitori hanno impartito loro. Tra “sberle” e sguardi silenziosi, passando per letture serali piuttosto impegnative: ecco com’è stato crescere con il cantante e l’attrice Laura Efrikian.

Nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, Marco e Marianna Morandi, figli del cantante Gianni e dell’attrice Laura Efrikian, hanno parlato della loro infanzia. I genitori sono stati insieme dal 1966 al 1979 e crescere con loro non è stato affatto semplice. A casa loro “volavano sberle“, specialmente da parte della madre, mentre il padre preferiva sfoderare una specie di sguardo assassino.

“A casa nostra volavano sberle. Sembra che ne abbia prese di più Marianna“, ha confessato Marco. La sorella ha replicato:

“Non più di quelle che ho restituito a Marco! Mamma era più da mani . A papà bastava guardarci in silenzio e ci passava subito la voglia”.

Morandi e la Efrikian erano molto severi, per cui i figli sono cresciuti a suon di “sberle” e rimproveri. Niente di strano, sia chiaro. Parliamo dell’educazione di un tempo, la stessa che oggi ha lasciato spazio ad un permissivismo eccessivo.

Rigidità anche per le favole della buonanotte

I figli di Morandi non si sono lamentati dell’educazione ricevuta, ma ci hanno tenuto a sottolineare alcuni aspetti eccessivi. Un esempio? Le loro favole della buonanotte erano diverse. Niente Pinocchio, Piccola Fiammiferaia o Pollicino, ma “l’Amleto e L’idiota di Dostoevskij“. Al contrario, Marco e Marianna hanno confessato quali sono state le più grandi mancanze:

“Ci sono mancate cose banali: il gelato con papà, la pizza il sabato sera. Lui veniva sempre preso d’assalto. Forse solo a Monghidoro riuscivamo a mangiare un gelato insieme. (…) Il nostro problema è che non potevamo mai sbagliare, eravamo “i figli di”, sempre con lo sguardo degli altri puntato addosso, da come ci vestivamo a come ci comportavamo”.