Gianni Sperti è caduto in una frode: «Ero privo di denaro, vivevo in uno stato di depressione e scoprivo spesso la mia vulnerabilità piangendo. Quanto a Paola Barale? Non l'ho incontrata nuovamente».

Gianni Sperti, critico di Uomini e Donne, ha confessato a Verissimo di recenti sviluppi nella sua carriera e vita personale. Celebrando i suoi 22 anni come parte del popolare show di appuntamenti di Maria De Filippi, Sperti ha affermato di essere costantemente entusiasta del suo ruolo e dei nuovi partecipanti, pur riconoscendo la sua tristezza per l’assenza di Ida Platano, una figura fondamentale dello show. Più tardi, ha rivelato che non desidera diventare un tronista, ritenendo che non sarebbe capace di gestire la posizione o le molteplici relazioni romantiche coinvolte.

Sperti ha anche rivelato per la prima volta di essere diventato vittima di una truffa nel 2005. Ha affermato che i colpevoli erano due persone che riteneva sue amiche, ed ha esposto che il tradimento dell’amicizia è peggior del tradimento sentimentale per lui.

«Tali individui hanno una certa tattica operativa – racconta -. Successivamente, ho capito che non era la prima volta che facevano qualcosa di simile; il mio avvocato ed io abbiamo scoperto che hanno indotto in errore numerose persone: fanno ingresso nella tua esistenza, diventano una costante, si integrano nella famiglia e poi, un mattino mi sono destato e ho iniziato a sollevare dubbi e a ricercare soluzioni, successivamente queste persone sono sparite perché un’amica che lavora in banca mi ha contattato dicendo “Controlla le tue cose”. Non riuscivo a comprendere quanto stava succedendo, così ho chiamato questa persona e si è infuriata in quanto la banca non avrebbe dovuto comunicare con me per questioni amministrative, poiché era solitamente lei a occuparsi di tutto perché per me era come un manager, delegavo tutto a lei».

«Mi ero totalmente esaurito economicamente»

«C’è stato un punto in cui mi ero totalmente esaurito economicamente, non riuscivo a mettere nemmeno un po’ di carburante nella mia moto. Mio padre mi fornì l’aiuto di cui avevo bisogno. Fortunatamente, in quel periodo, lavoravo e partecipavo a programmi come Uomini e Donne e Amici, sono riuscito a risollevarmi economicamente abbastanza velocemente, ma emotivamente no. Oggi non ho fiducia in nessuno, non vi è nessuno che gestisce il mio lavoro o i miei account social, ho preso le redini della mia vita e gestisco personalmente i miei affari e i miei contratti».

Seguendo un’ingannevole delusione, Sperti ha patito la depressione: «Due anni fa, mi sono trovato a combattere con la depressione, piangendo senza sosta, giorno dopo giorno. Durante le registrazioni di Uomini e Donne, a malapena riuscivo a trattenere le lacrime e l’ansia; alla minima pausa, fuggivo fuori per lasciarmi andare a piangere. La causa? Le amarissime delusioni che ho sperimentato nella vita, che mi hanno portato a chiudermi in me stesso e a temere le persone intorno a me a causa della mia perduta fiducia. Tuttavia, la terapia mi ha sostenuto moltissimo e adesso mi sento parecchio meglio».

Riguardo al suo legame con l’ex moglie Paola Barale, Sperti racconta: «Non l’ho incontrata di nuovo dopo che ci siamo separati. Ora, data l’esperienza terapeutica, mi piacerebbe vederla, ma ho il presentimento che non sarebbe lo stesso per lei. Mi addolora pensare di avere condiviso un segmento significativo della mia vita con lei e poi non avere più nessuna connessione». Esprime dispiacere anche per la perdita del legame con i genitori di Barale: «Non ho più fatto gli auguri di Natale, neanche ai suoi genitori. Forse avrei dovuto persistere, ci siamo separati in maggio e fino a settembre, ottobre eravamo ancora in contatto. Ma poi lei ha interrotto la comunicazione e a dicembre io non ho più chiamato né fatto gli auguri sapendo che lei era a casa con un altro. Mi sarei sentito fuori luogo rovinando l’atmosfera. Mi mancano i genitori di Paola Barale, che per me erano quasi come i miei, forse avrei dovuto prendermi l’iniziativa di rimanere in contatto».

“Mi spaventa l’idea di vivere insieme”

Dopo la storia con Barale, Sperti ha trovato un nuovo amore, ma al momento è contento di essere single: “Mi spaventa l’idea di vivere insieme, potrei considerare di avere una relazione a distanza, con ciascuno che rimane nella propria abitazione. Ho i miei amici, svolgo la mia routine di esercizio fisico, sono consapevole che ciò mi fa bruciare calorie, ma ciò non mi distrae troppo”