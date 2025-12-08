Giappone e UE: divergenze sull'uso dei beni russi congelati per l'Ucraina

La recente riunione dei ministri delle finanze del G7 ha messo in luce le difficoltà che l’Unione Europea si trova ad affrontare nel tentativo di garantire un finanziamento per l’Ucraina. Bruxelles aveva proposto un piano per utilizzare i beni congelati della Russia, ma il Giappone ha scelto di non unirsi a questa iniziativa, gettando un’ombra sulle speranze di collaborazione internazionale.

La posizione del Giappone

Durante l’incontro, i rappresentanti giapponesi hanno espresso la loro incapacità di utilizzare i circa 30 miliardi di dollari di beni russi congelati nel loro paese per emettere prestiti a favore dell’Ucraina. Fonti diplomatiche hanno rivelato che il Giappone ha sollevato preoccupazioni legali, che hanno influito sulla decisione di non seguire l’idea dell’UE. Questa posizione non solo ha deluso Bruxelles, ma ha anche messo in evidenza le divergenze tra i membri del G7.

Le implicazioni per l’Unione Europea

Il rifiuto giapponese è significativo, poiché l’Unione Europea ha pianificato di utilizzare fino a 210 miliardi di euro in beni congelati per sostenere l’Ucraina, in un contesto di emergenza economica e militare. Il premier belga Bart De Wever ha sottolineato che una maggiore partecipazione da parte degli alleati del G7 potrebbe ridurre il rischio di ritorsioni russe nei confronti del Belgio, che ospita i beni congelati.

Le difficoltà di finanziamento per l’Ucraina

Il governo ucraino si trova ad affrontare un deficit di bilancio di 71,7 miliardi di euro per il prossimo anno e dovrà iniziare a ridurre la spesa pubblica a partire da aprile, a meno che non vengano trovati nuovi fondi. Il piano dell’Unione Europea di fare leva sui beni russi congelati è visto come una soluzione per alleviare alcune di queste pressioni finanziarie, ma ora sembra sempre più complicato.

Le reazioni internazionali

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso la necessità di trasferire i beni russi bloccati come un modo per garantire la difesa e la ripresa del paese. Tuttavia, le posizioni dell’UE, del Giappone e degli Stati Uniti non sembrano allinearsi, con Washington che ha suggerito di restituire una parte dei beni alla Russia, mentre l’Europa insiste per utilizzarli a sostegno di Kiev.

Prospettive future per il finanziamento

Nonostante le difficoltà, la Commissione Europea continua a esplorare diverse opzioni di finanziamento. L’idea di un prestito di riparazione basato sui beni russi è ancora sul tavolo, ma la Banca Centrale Europea ha espresso la propria riluttanza a fornire garanzie per eventuali crisi di liquidità. Questo ha spinto l’UE a cercare alternative, come prestiti diretti basati sul bilancio pluriennale dell’Unione.

La situazione è in continua evoluzione e le scadenze si avvicinano rapidamente. Entro il 18 dicembre, i leader europei dovranno prendere decisioni cruciali per garantire il supporto necessario all’Ucraina, senza compromettere la stabilità economica dell’Unione. Gli sviluppi futuri potrebbero rivelarsi determinanti non solo per l’Ucraina, ma anche per le dinamiche politiche e finanziarie all’interno dell’Europa.