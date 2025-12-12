Giappone: terremoto di magnitudo 6.7 provoca allerta tsunami

Un forte terremoto ha interessato il Giappone, attivando allerta tsunami e misure preventive.

Il Giappone è stato recentemente scosso da un terremoto di notevole intensità, registrato con una magnitudo di 6.7. Questo evento sismico ha avuto luogo al largo della costa della prefettura di Aomori e ha generato un’allerta tsunami da parte dell’Agenzia Meteorologica Giapponese (JMA).

La scossa è avvenuta venerdì alle 11:44 ora locale, a una profondità di 20 chilometri.

Questo terremoto si è verificato solo pochi giorni dopo un altro ancora più potente, di magnitudo 7.5, che aveva già messo in allerta le autorità locali e i residenti.

Dettagli del terremoto e conseguenze

La scossa del terremoto ha causato una certa apprensione tra la popolazione. Il governo giapponese aveva già avvisato i cittadini di essere pronti a fronteggiare ulteriori eventi sismici, estendendo l’allerta a una vasta area che includeva da Hokkaido a Chiba, a est di Tokyo. Si stima che la probabilità di un altro forte terremoto nella settimana seguente fosse intorno all’1%.

Reazioni e misure di emergenza

Immediatamente dopo il terremoto, le autorità hanno emesso ordini di evacuazione per oltre 100.000 persone. Nonostante il tsunami sia stato previsto, le onde effettive hanno raggiunto solo altezze modeste: una onda di 2.3 piedi è stata registrata nel porto di Kuji, mentre a Aomori e Hokkaido l’altezza delle onde è stata di 1.3 piedi.

Le notizie provenienti dalla prefettura di Aomori hanno riportato di feriti e incendi, con il governo che ha confermato interruzioni di corrente in diverse aree e la sospensione dei servizi ferroviari ad alta velocità. I cittadini sono stati esortati a cercare riparo in luoghi sicuri e a seguire le istruzioni delle autorità.

Il contesto sismico del Giappone

Non è la prima volta che il Giappone affronta terremoti devastanti. Il paese è situato lungo il Ring of Fire, una zona caratterizzata da intensa attività sismica e vulcanica. Il terremoto di magnitudo 9.1, noto come terremoto di Tohoku, è stato il più distruttivo nella storia giapponese, provocando un grave tsunami e un disastro nucleare.

Le sfide future

Le autorità giapponesi hanno dichiarato che i controlli di sicurezza sono in corso presso le centrali nucleari della regione, rassicurando la popolazione riguardo a eventuali anomalie. Il giappone deve affrontare non solo le conseguenze immediate di questi eventi sismici, ma anche la preparazione per future emergenze. La prevenzione e la preparazione sono essenziali per garantire la sicurezza dei cittadini.

Il primo ministro Sanae Takaichi ha dichiarato che il governo lavorerà a stretto contatto con le autorità locali per valutare i danni e mettere in atto misure di emergenza. L’obiettivo principale rimane la sicurezza e il benessere della popolazione, con un forte impegno da parte del governo per garantire che le persone siano al sicuro e informate.