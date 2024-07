Tramite i suoi profili social, Gigi D’Alessio ha condiviso con i fan il dramma che i suoi concittadini stanno vivendo. L’artista è vicino con il cuore e la mente alle famiglie colpite dalla tragedia.

Gigi D’Alessio: il dramma confessato sui social

Gigi D’Alessio non utilizza i social solo per parlare della sua musica, ma anche per condividere tragedie che, nel 2024, non dovrebbero più accadere. L’artista, nelle ultime ore, ha scritto un commovente messaggio rivolto alle vittime e ai familiari della tragedia di Scampia, a Napoli. Il crollo della Vela Celeste ha causato 2 morti e 13 feriti: un dramma, ma anche un’altra sconfitta per tutta la Campania.

Le parole di Gigi D’Alessio

Dopo aver condiviso alcune immagini del dramma di Scampia, Gigi D’Alessio ha scritto:

“Con la mente e con il cuore rivolti alle vittime e alle loro famiglie e a tutti i feriti e sfollati a causa di questa grave tragedia”.

Un messaggio carico d’affetto, che nasconde anche un po’ di rabbia nei riguardi delle istituzioni che dovrebbero battersi per la salvaguardia dei cittadini.

Scampia, un dramma che si poteva evitare

Il crollo della Vela Celeste di Scampia, quartiere della periferia Nord di Napoli, è avvenuto nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 luglio. L’incidente ha tolto la vita a due persone: Roberto Abbruzzo e Margherita Della Ragione, rispettivamente di 29 e 35 anni. Roberto, di professione macellaio, è morto sul colpo, mentre Margherita è deceduta in ospedale per un arresto cardiocircolatorio causato dai gravi traumi riportati. Il bilancio dei feriti è di 13 persone: tra di loro ci sono sette bambini tra i 2 e i 10 anni, di cui due in gravi condizioni. Questa tragedia si poteva e si doveva evitare.