Ginecologa Calcagni: "Il trauma del primo ciclo"

"Le prime mestruazioni possono essere un trauma per le vostre figlie. Parlatene con loro, spiegate tutto, fate in modo che le mestruazioni siano un bel traguardo e non un brutto ricordo." Lo scrive la Ginecologa Calcagni (Tiktok @ginecologacalcagni) mostrando un video della tiktoker Laura Di Maso che 'racconta' preoccupazioni e paure del primo ciclo mestruale.