Giochi Mediterraneo: tiro arco, Italia argento donne e mix team

Orano, 1 lug. – (Adnkronos) – L’Italia del tiro con l’arco vince l’argento con la squadra femminile e il mix team ai Giochi del Mediterraneo. Le azzurre Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati, ottave a Tokyo, dopo aver superato ai quarti Cipro 6-0 e in semifinale la Grecia con un altro 6-0, sono state battute in finale dalla Turchia per 6-2.

Bronzo alla Francia che ha superato la Grecia nella finalina.

Anche il mixed team azzurro in finale per l'oro è stato battuto dalla Turchia. Lucilla Boari e Mauro Nespoli si devono accontentare dell’argento. Nel match di finale contro la Turchia di Gazoz e Anagoz sono stati superati 5-3. I due azzurri non avevano avuto problemi a vincere con un doppio 6-0 contro la Tunisia (Elwalid-Hammed) e Grecia (Gkorila-Karageorgiou).

La squadra maschile composta da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli è stata sconfitta 5-4 dalla Turchia allo shoot-off per il bronzo. Oro alla Francia che ha avuto la meglio sulla Spagna, argento, per 6-2.