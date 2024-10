Giorgetti afferma: "Tutti dovranno sopportare dei sacrifici per la Manovra."

Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato una Manovra che richiederà sacrifici collettivi, includendo la tassazione di guadagni e redditi sia per individui che per aziende di tutte le dimensioni. La richiesta di contributo si estenderà a tutti, non soltanto alle istituzioni finanziarie.