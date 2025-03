Il dibattito sulle spese per la difesa

Durante un evento a Ancona, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha sollevato interrogativi sulle recenti richieste di aumentare le spese per la difesa italiana. “È singolare che si scopra ora la necessità di enormi investimenti per la difesa, considerando che la guerra in Ucraina è in corso da tre anni”, ha dichiarato Giorgetti, evidenziando una certa incredulità riguardo alla tempistica di tali richieste. Il ministro ha anche criticato l’idea che la Germania debba riarmarsi, suggerendo che ci siano motivazioni politiche dietro queste affermazioni.

Le posizioni della Lega

Matteo Salvini, segretario della Lega e ministro dei Trasporti, ha aggiunto la sua voce al dibattito, sottolineando l’importanza di evitare danni all’economia italiana. “Dobbiamo lavorare direttamente con gli Stati Uniti, non attraverso intermediari come Macron o la von der Leyen”, ha affermato, evidenziando la necessità di stabilire relazioni dirette per affrontare le minacce economiche. Salvini ha anche criticato l’Unione Europea per i dazi imposti, che secondo lui hanno danneggiato settori produttivi in Italia e in Europa.

Investimenti e pace

Salvini ha parlato di investimenti significativi nel settore dei trasporti, promettendo un 2025 positivo se si riuscirà a raggiungere la pace. “Mentre i leader mondiali discutono di tregua e disarmo, a Bruxelles si parla di enormi debiti per l’acquisto di armi”, ha osservato, sottolineando il controsenso di tali decisioni in un momento in cui si cerca la pace. Ha espresso la sua preferenza per un’Europa che investe in ospedali e scuole, piuttosto che in armamenti.

La posizione della Lega sulle forze armate

Salvini ha ribadito che la Lega si opporrà a qualsiasi aumento del debito pubblico destinato a eserciti europei, sostenendo invece la necessità di potenziare le forze armate italiane e la sicurezza interna. “Il vero pericolo per l’Italia non proviene dall’Est, ma dal Sud, attraverso l’immigrazione clandestina”, ha affermato, richiamando l’attenzione sulla questione della sicurezza nazionale.

Il modello Marche

Infine, il leader della Lega ha elogiato la regione Marche come esempio di buona amministrazione, sottolineando il ruolo dei sindaci e degli imprenditori locali nel mantenere attiva l’economia anche in tempi difficili. “Le Marche hanno una delle migliori classi dirigenti in Italia”, ha affermato, promettendo supporto per affrontare le sfide economiche future.