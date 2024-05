Il numero dell’Economist di questa settimana è dedicato alle elezioni europee e Giorgia Meloni appare al centro della copertina. Accanto alla premier italiana figurano da una parte Ursula von der Leyen e dall’altra Marine Le Pen, entrambe rivolte verso la presidente del Consiglio. Secondo la rivista britannica si tratta di un terzetto di donne destinato a “dare forma all’Europa del prossimo futuro”.

Giorgia Meloni sulla copertina dell’Economist: il trio del futuro europeo

Sull’ultimo numero dell’Economist è possibile leggere: “Il bisogno di una leadership forte e unitaria in Europa non è mai stato più grande. Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni e Marine Le Pen sintetizzano il dilemma su come trattare il populismo”.

Non solo Meloni: il secondo mandato di Von der Leyen

L’Economist parla tuttavia anche di Ursula von der Leyen e della sua candidatura (sarebbe il secondo mandato in caso di vittoria) in qualità di presidente della Commissione europea. La rivista britannica vede comunque Meloni come una preziosa alleata della Von der Leyen in vista della prossima coalizione che sosterrà l’esecutivo post-elettorale dell’Ue.

I timori dell’Economist

Il giornale, tuttavia, non nasconde i suoi timori per alcuni pericoli che potrebbero riguardare l’intera Europa: questi sono rappresentati dalla minaccia della Russia di Vladimir Putin e dall’eventuale ritorno di Donald Trump in qualità di presidente degli Stati Uniti.