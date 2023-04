Il prossimo 1° maggio, in concomitanza con la Festa dei Lavoratori, si terrà un nuovo Consiglio dei Ministri, come confermato dalla stessa politica e Premier Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata nelle scorse ore. Ecco i motivi e i temi sul tavolo.

Giorgia Meloni annuncia un Cdm per il 1° maggio “per dare il buon esempio”

Chi pensava che Meloni e relativi ministri si sarebbero presi questa giornata di festa per riposare e rimanere lontano dagli affari di Stato si sbagliava di grosso.

Il Governo, in questo periodo storico e politico delicato, vuole comunque dare ai cittadini la dimostrazione di essere sempre “sul pezzo” e al lavoro per il benessere comune.

Al giornale Milano Finanza, Meloni ha dichiarato a proposito:

Crediamo che i primi a dover dare l’esempio debbano essere quelli come noi che, in fondo, sono dei privilegiati. Ho dunque deciso di tenere un Cdm in questa giornata dove tanti italiani saranno comunque sul posto di lavoro, tra le forze dell’ordine, tra chi si prende cura dei malati negli ospedali, nei trasporti, nei ristoranti, negli alberghi, nei luoghi della cultura, compresi i tecnici impegnati in Piazza San Giovanni nel Concertone del Primo Maggio. È una giornata importante che il governo dedicherà al lavoro, prendendo decisioni sul lavoro.

I temi caldi al centro del prossimo CdM

Sono essenzialmente due gli argomenti di cui discuteranno i ministri in riunione il prossimo primo maggio: da un lato le modifiche al cuneo fiscale, la riforma del Reddito di Cittadinanza e ancora la tutela dell’Inail degli studenti che effettuano il percorso di alternanza scuola-lavoro, gli incentivi per le assunzioni dei neet (i giovani che non studiano né lavorano) passando per il raddoppio della soglia delle deduzioni per i contributi di colf e badanti.