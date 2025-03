Il contrattacco di Giorgia Meloni

In un clima politico teso, Giorgia Meloni ha scelto di rispondere alle critiche ricevute alla Camera dei Deputati con un’affermazione decisa: “Ad essere insultata sono stata io”. La premier italiana ha espresso il suo sconcerto per le reazioni della sinistra, definendole illiberali e nostalgiche. Questo scambio di accuse è avvenuto a margine del vertice dei 27 a Bruxelles, dove Meloni ha ribadito la sua posizione sul Manifesto di Ventotene, un documento fondamentale per la costruzione europea, ma che oggi sembra essere al centro di un acceso dibattito politico.

Il vertice europeo e le strategie italiane

Durante il summit, Meloni ha avuto l’opportunità di discutere non solo del Manifesto, ma anche di questioni cruciali come il dossier migranti e il riarmo. In un incontro bilaterale con Ursula von der Leyen, ha sottolineato l’importanza di strumenti comuni che non gravino sul debito nazionale, escludendo però l’idea degli eurobond, che incontra la resistenza dei paesi frugali. La premier ha proposto di mettere garanzie europee sugli investimenti privati, un’idea che ha trovato accoglienza in ambito europeo.

Le polemiche sul Manifesto di Ventotene

Il Manifesto di Ventotene, redatto nel 1941, è tornato al centro del dibattito politico italiano ed europeo. Meloni ha messo in discussione il messaggio che la sinistra intende trasmettere riprendendo questo testo, citando editoriali di Eugenio Scalfari e criticando l’idea che l’unica forma di democrazia sia l’oligarchia. Le sue affermazioni hanno suscitato reazioni contrastanti, con alcuni eurodeputati che hanno applaudito le sue parole, considerandole una mossa tattica contro l’opposizione.

Le sfide future per l’Italia in Europa

Oltre alle polemiche sul Manifesto, Meloni ha affrontato anche il tema della difesa. Ha espresso preoccupazioni riguardo al piano RearmEu, sottolineando che le risorse disponibili sembrano molte ma sono in realtà virtuali. Inoltre, ha avvertito che escludere l’industria statunitense dagli acquisti di armi sarebbe un errore. La premier ha ribadito la necessità di mantenere rapporti solidi con gli Stati Uniti, nonostante le sfide politiche attuali.