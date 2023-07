Home > Video > "Giorgia Meloni, i poveri non ti piacciono" "Giorgia Meloni, i poveri non ti piacciono"

"Grande Giorgia Meloni, è passato quasi un anno dalla nascita del tuo governo. E ho visto che avete ripristinato i vitalizi a come erano calcolati prima del 2018, e verranno dati anche gli arretrati. Mi sembra il minimo Giorgia, in questo momento di difficoltà era giustro dare una mano a quei poveri senatori che non riescono ad arrivare a fine mese. Ecco a cosa serviva togliere il Reddito di Cittadinanza". @poiste commenta con ironia alcune delle decisioni dell'esecutivo.