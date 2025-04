Giorgia Meloni interviene per il cooperante italiano in Venezuela

Il caso di Alberto Trentini

Alberto Trentini, un cooperante italiano originario del Lido di Venezia, è attualmente detenuto in Venezuela, a Caracas, dal 15 novembre dello scorso anno. La sua situazione ha sollevato preoccupazioni non solo tra i familiari, ma anche a livello governativo. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha deciso di intervenire personalmente per cercare di risolvere questa delicata questione.

La telefonata di Giorgia Meloni

Come riportato dal Gazzettino, Meloni ha contattato Armanda Colusso, la madre di Trentini, per esprimerle la sua vicinanza e rassicurarla sul fatto che il governo italiano sta lavorando attivamente per riportare a casa il cooperante. Fonti di Palazzo Chigi hanno confermato che le autorità italiane sono in contatto con le autorità venezuelane per cercare di trovare una soluzione a questa situazione complessa.

Le implicazioni diplomatiche

La detenzione di Trentini ha sollevato interrogativi sulle relazioni tra Italia e Venezuela. La situazione è particolarmente delicata, considerando le tensioni politiche esistenti tra i due paesi. Il governo italiano sta cercando di mantenere un dialogo costruttivo con Caracas, pur sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza e i diritti dei cittadini italiani all’estero. La mobilitazione del governo è un chiaro segnale della volontà di proteggere i propri cittadini, anche in contesti internazionali difficili.