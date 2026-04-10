Il dibattito politico italiano si sta già proiettando verso le prossime elezioni, tra una maggioranza che punta a consolidare la propria leadership e un’opposizione che cerca un profilo in grado di sfidare Giorgia Meloni. In questo scenario cresce l’attenzione attorno a Silvia Salis, sindaca di Genova, indicata da più parti come una possibile nuova figura del centrosinistra in grado di entrare nella competizione per Palazzo Chigi.

Il profilo di Silvia Salis e l’ipotesi candidatura nel centrosinistra

La presidente del Consiglio consolida la propria posizione e punta a portare avanti l’intera legislatura, mentre nell’area del cosiddetto campo largo si intensificano le manovre in vista delle prossime elezioni. In questo scenario prende forma anche il dibattito su chi potrebbe rappresentare una reale alternativa a Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Tra i profili che stanno circolando con insistenza negli ultimi giorni emerge quello di Silvia Salis, sindaca di Genova, considerata da diversi osservatori una possibile sfidante della premier.

La sua figura viene descritta anche da Bloomberg come “il volto nuovo italiano e possibile candidata anti Giorgia Meloni“. Proprio la testata americana apre un’analisi sottolineando che “La sconfitta referendaria subita dalla premier Giorgia Meloni il mese scorso sta galvanizzando l’opposizione italiana”, inserendo Salis tra i nomi più interessanti del fronte progressista.

Eletta a Genova come indipendente vicina al centrosinistra con il sostegno del PD locale, Salis rivendica la propria identità politica definendosi “una candidata progressista che crede fermamente che sviluppo economico e giustizia sociale possano coesistere”. Aggiunge inoltre: “Questo governo di destra non è stato in grado di realizzare né l’uno né l’altro, rendendo infelici sia i pochi che i molti. Il che, di per sé, è già un grande risultato”.

“Io contro Giorgia Meloni?”. Silvia Salis rivela cosa farebbe se le chiedessero di candidarsi

Nel percorso di avvicinamento a un possibile ruolo nazionale, la sindaca genovese appare sempre più presente nel dibattito politico, pur mantenendo prudenza sulle prospettive immediate. Come riportato dal Quotidiano Nazionale, alla domanda su eventuali somiglianze con la premier, risponde con ironia e distacco: “No, mi chiamo Silvia… Ma sì, sono una madre, sono cristiana e sono anche sposata. Ho ‘spuntato’ tutte le caselle“.

Bloomberg si interroga apertamente: “Salis è dunque pronta per il grande salto?”. La diretta interessata replica sottolineando la pressione mediatica ormai crescente: “È chiaro che non posso sfuggire a questa attenzione nazionale, non posso eludere le domande. È una cosa interessante, mi lusinga”, precisando però di non voler entrare nel percorso delle primarie. E, incalzata sull’eventualità di una candidatura unitaria, lascia comunque uno spiraglio aperto: “Di fronte a una richiesta unificante non posso dire che non la prenderei nemmeno in considerazione, sarebbe una bugia“.