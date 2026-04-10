Giorgia Meloni lo ha fatto davvero. Ha sostituito l’amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, con Lorenzo Mariani, con Francesco Macrì alla presidenza. Ma come mai la premier ha preso questa decisione? E cosa c’entra Michelangelo Dome?

Leonardo, Giorgia Meloni ha silurato Roberto Cingolani

La decisione era nell’aria e, alla fine, la premier Giorgia Meloni ha deciso di cacciare Roberto Cingolani da Leonardo.

Al suo posto, come amministratore delegato, Lorenzo Mariani (attuale ad di Mbda Italia), mentre alla presidenza Francesco Macrì. La Meloni ha preso questa decisione nonostante gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni e nonostante i tentativi di Guido Crosetto, Ministro della Difesa, di farle cambiare idea. Ma quindi, perché la premier ha silurato Cingolani?

Leonardo, come mai Giorgia Meloni ha cacciato Roberto Cingolani? Il ruolo di Michelangelo Dome

Come mai Giorgia Meloni ha sostituito nel ruolo di amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani con Lorenzo Mariani? Le narrazioni sono contrastanti ma, secondo molti, dietro questa scelta c’è Michelangelo Dome, ovvero un progetto di sistema basato sull’Intelligenza Artificiale che ha lo scopo di collegare apparecchiature e piattaforme al fine di proteggere i cieli dalle minacce aeree. A determinare la rottura tra Meloni e Cingolani per alcune sarebbe stata proprio la gestione del progetto Michelangelo Dome.