Un imprenditore di successo

Giorgio Locatelli è un nome che risuona con forza nel panorama gastronomico internazionale. Non solo un cuoco stellato, ma anche un imprenditore di successo e giudice di MasterChef Italia, Locatelli ha saputo conquistare il cuore degli italiani e degli inglesi. La sua carriera è costellata di successi, ma è la sua recente decisione di chiudere la storica Locanda a Londra che ha suscitato grande interesse.

“Quando ho chiuso la Locanda mi sono sentito benissimo, è come se mi avessero tolto un peso dalla schiena”, ha dichiarato in un’intervista. Questo cambiamento segna un nuovo inizio per lui, un’opportunità per dedicarsi completamente alla sua vera passione: la cucina.

Il ristorante Locatelli’s alla National Gallery

La nuova avventura di Locatelli si svolgerà presso la National Gallery di Londra, dove aprirà il ristorante Locatelli’s. Con un menu che promette piatti iconici come tagliatelle al ragù e maritozzi, il ristorante ha già ricevuto oltre 400 prenotazioni in attesa. “Finalmente posso dedicarmi solo alla cucina: non sono un bravo businessman”, ha affermato, sottolineando il suo desiderio di concentrarsi sull’aspetto culinario piuttosto che sulla gestione aziendale. Questo nuovo progetto rappresenta non solo un cambiamento di location, ma anche un’evoluzione del suo approccio alla ristorazione.

Un legame speciale con i clienti

Locatelli ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi clienti, tra cui figure di spicco come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Re Carlo. “Quando era principe veniva alla Locanda con Camilla”, ha raccontato, evidenziando il suo legame con la nobiltà britannica. Ogni Natale, Locatelli invia un tartufo a Palazzo, un gesto che sottolinea la sua attenzione e il suo rispetto per i clienti. Questo legame personale è ciò che rende la sua cucina così unica e apprezzata, creando un’atmosfera di familiarità e calore che i suoi ospiti non dimenticheranno facilmente.