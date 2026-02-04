Gli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per Askatasuna hanno evidenziato le criticità nella gestione della sicurezza pubblica e il rischio di aggressioni mirate contro giornalisti e forze dell’ordine. L’attacco subito dall’inviata di FarWest, Bianca Leonardi, e dalla troupe Rai ha messo in luce non solo la necessità di rafforzare le norme contro la violenza, ma anche l’importanza di promuovere un clima culturale che scoraggi il ricorso all’aggressione politica.

Ecco le parole della presidente Giorgia Meloni.

Aggressioni durante il corteo Askatasuna: l’attacco delle opposizioni

Dall’altro fronte, la segretaria del PD, Elly Schlein, condanna duramente la strumentalizzazione degli eventi: “E’ inaccettabile che strumentalizzino fatti gravi come quelli e lo facciano per la campagna referendaria… hanno attaccato le opposizioni e i giudici in maniera del tutto strumentale”.

Schlein sottolinea come le violenze abbiano coinvolto solo frange organizzate, distaccatesi da una manifestazione che fino a quel momento era stata pacifica. La leader dem denuncia inoltre la gestione della sicurezza da parte del governo: “La sicurezza è il più grande fallimento del governo Meloni. I reati sono aumentati nel 2023, sono aumentati nel 2024… La sicurezza va garantita ed è responsabilità anzitutto dello Stato e del Ministro degli Interni”.

L’opposizione propone anche soluzioni concrete, come utilizzare risorse disponibili per rinforzare le forze dell’ordine, ribadendo che la responsabilità non può essere scaricata sui sindaci.

Giornalisti aggrediti al corteo Askatasuna, Meloni a FarWest: “Su sicurezza non arretriamo”

Dopo gli incidenti verificatisi a Torino durante il corteo per Askatasuna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la necessità di interventi più incisivi per prevenire episodi simili. In un’intervista al programma FarWest di Salvo Sottile, la premier ha dichiarato:

“Penso che non si possa arretrare, penso che noi dobbiamo – e stiamo lavorando anche su questo – garantire con norme ancora più efficaci che queste cose non accadano, ma penso che sia anche un problema di humus culturale”.

Meloni ha espresso solidarietà all’inviata Bianca Leonardi e alla troupe aggredita, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso tra istituzioni: “Serve chiarezza da parte di tutti e serve un impegno comune, che è quello che io ho proposto, anche nel dibattito in Parlamento con il ministro Piantedosi, a tutti i partiti anche dell’opposizione: ho ascoltato la segretaria del Partito Democratico che diceva che le istituzioni devono essere unite, speriamo”.

Il governo rilancia così la sua linea di “pugno di ferro” sulla sicurezza, insistendo sull’urgenza di norme più severe e sull’unità politica come risposta alla violenza.