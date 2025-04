Giornata mondiale della salute: focus su mamme e bambini nei paesi in via di ...

Un dramma silenzioso: le statistiche allarmanti

Ogni anno, circa 300.000 donne perdono la vita a causa di complicazioni legate al parto, mentre oltre 2 milioni di neonati non riescono a sopravvivere oltre il primo mese di vita. Questi numeri, che rappresentano una vera e propria emergenza sanitaria, sono particolarmente elevati nei paesi in via di sviluppo, dove le risorse e le infrastrutture sanitarie sono spesso insufficienti. La Giornata mondiale della salute, che si celebra domani, pone l’accento su questa crisi, invitando a riflettere sulle misure necessarie per garantire la sopravvivenza di mamme e bambini.

Formazione del personale sanitario: una priorità

Secondo gli esperti del Niguarda, è fondamentale investire nella formazione del personale sanitario che opera nei contesti più vulnerabili. La mancanza di competenze adeguate e di attrezzature mediche può compromettere gravemente la qualità delle cure pre e postnatali. In molte regioni, le ostetriche e i medici non ricevono la formazione necessaria per gestire situazioni di emergenza, il che porta a esiti fatali. È essenziale che le organizzazioni internazionali e i governi locali collaborino per sviluppare programmi di formazione efficaci e sostenibili.

Accesso ai servizi sanitari: una questione di equità

Un altro aspetto cruciale è l’accesso ai servizi sanitari. In molte aree rurali e impoverite, le donne incinte e i neonati non hanno accesso a strutture sanitarie adeguate. Questo non solo aumenta il rischio di complicazioni durante il parto, ma limita anche le possibilità di ricevere cure neonatali tempestive. Le politiche sanitarie devono quindi essere orientate a garantire che ogni donna e ogni bambino possano accedere a cure di qualità, indipendentemente dalla loro posizione geografica o dal loro stato socioeconomico.